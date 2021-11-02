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Епископа ПЦУ отстранили от служения за избиение женщины: видео

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2021, 23:22
Епископа ПЦУ отстранили от служения за избиение женщины: видео - Фото
Скриншот видео ICTV

Сегодня, 2 ноября, предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний распорядился отстранить от служения епископа Адриана на время расследования, в связи с тем, что священник избил женщину. Об этом сообщается на сайте ПЦУ, о подробностях инцидента рассказывал телеканал ICTV 29 октября.

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"На период проведения расследования по делу со 2 ноября 2021 года отстранить титулярного епископа Шепетовского Адриана (Кулика) от исполнения архиерейских обязанностей и благословить его воздержаться от совершения публичных богослужений", – говорится в распоряжении Епифания.

Согласно решения предстоятеля ПЦУ, дело должно быть передано на рассмотрение священному синоду.

В сюжете ICTV показали видео с камер наблюдения, где записано, как мужчина толкает и бьет кулаком в область живота женщину. В сюжете говорится, что мужчина – епископ Адриан.

Там же есть интервью с пострадавшей Иванной Бережной. По ее словам, епископ бил ее и "обзывал нецензурными словами". Бережная сказала, что после произошедшего у нее руки были в синяках, болел живот и грудная клетка.

По словам пострадавшей, ссора возникла из-за ее собаки – семье епископа не нравилось поведение ее российского той-терьера.

Есть также комментарий епископа, который заявил, что пострадавшая "напала на маленькую женщину".

Позже епископ Адриан в Facebook извинился за произошедшее, но уточнил, что "заступился за беззащитную маленькую женщину перед наглой хабалкой".

Полиция открыла уголовное дело, событие зарегистрировано по статье 125 об умышленном нанесении легкого телесного повреждения.

"По результатам проведения судмедэкспертизы возможна переквалификация события", – сказала спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис.

Епископа ПЦУ отстранили от служения за избиение женщины: видео
  • 8 июня епархиальный совет потребовал от священника ПЦУ, настоятеля Свято-Михайловского храма и депутата горсовета Полтавы от Евросолидарности Александра Дедюхина на три месяца воздержаться от публичной деятельности в соцсетях после того, как он попал в скандал из-за высказываний о женщинах и абортах.
Наталия Медведева
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