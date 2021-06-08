Священнику ПЦУ и депутату из Полтавы запретили писать в Facebook после скандала в соцсетях

Епархиальный совет потребовал от священника Православной церкви Украины, настоятеля Свято-Михайловского храма и депутата горсовета Полтавы от Евросолидарности Александра Дедюхина на три месяца воздержаться от публичной деятельности в соцсетях после того, как он попал в скандал из-за высказываний о женщинах и абортах. Об этом сообщает пресс-служба Полтавской епархии ПЦУ.

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Участники заседания епархиального совета отметили, что Дедюхин в соцсетях неоднократно использовал некорректные, а иногда и недопустимые для священнослужителя высказывания. Ранее блогерская деятельность Дедюхина уже рассматривалась епархиальным советом, и от него потребовали "изменить риторику", но стилистика его записей осталась прежней, отмечается в заявлении епархии.

В епархии считают, что в публикациях Дедюхина присутствуют высказывания, которые унижают человеческое достоинство, разжигают вражду в обществе на политической основе, противоречат принципам христианской морали и этическим нормам православной аскетики и вредят авторитету ПЦУ.

Епархиальный совет решил:

– до 19 августа 2021 года отстранить Дедюхина от совершения литургии;

– потребовать от Дедюхина прекратить какую-либо публичную деятельность в соцсетях до 6 сентября 2021 года, а в дальнейшем – вести такую деятельность в рамках христианской морали и пастырской этики;

– рекомендовать Дедюхину обдумать выбор: остаться священнослужителем и вести пастырскую деятельность по церковным правилам и присяге, или пойти по пути светского политика и блогера.

1 июня Дедюхин написал в Facebook, что женщина не может делать аборт в случае, если дала согласие на секс. Вокруг записи в соцсетях разгорелся скандал.

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Денис Юдин

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