UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Священнику ПЦУ и депутату из Полтавы запретили писать в Facebook после скандала в соцсетях

08.06.2021, 13:26
Священнику ПЦУ и депутату из Полтавы запретили писать в Facebook после скандала в соцсетях - Фото
Петр Порошенко, Александр Дедюхин и патриарх Варфоломей (Фото – Александр Дедюхин, Facebook)

Епархиальный совет потребовал от священника Православной церкви Украины, настоятеля Свято-Михайловского храма и депутата горсовета Полтавы от Евросолидарности Александра Дедюхина на три месяца воздержаться от публичной деятельности в соцсетях после того, как он попал в скандал из-за высказываний о женщинах и абортах. Об этом сообщает пресс-служба Полтавской епархии ПЦУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Участники заседания епархиального совета отметили, что Дедюхин в соцсетях неоднократно использовал некорректные, а иногда и недопустимые для священнослужителя высказывания. Ранее блогерская деятельность Дедюхина уже рассматривалась епархиальным советом, и от него потребовали "изменить риторику", но стилистика его записей осталась прежней, отмечается в заявлении епархии.

В епархии считают, что в публикациях Дедюхина присутствуют высказывания, которые унижают человеческое достоинство, разжигают вражду в обществе на политической основе, противоречат принципам христианской морали и этическим нормам православной аскетики и вредят авторитету ПЦУ.

Епархиальный совет решил:

– до 19 августа 2021 года отстранить Дедюхина от совершения литургии;

– потребовать от Дедюхина прекратить какую-либо публичную деятельность в соцсетях до 6 сентября 2021 года, а в дальнейшем – вести такую деятельность в рамках христианской морали и пастырской этики;

– рекомендовать Дедюхину обдумать выбор: остаться священнослужителем и вести пастырскую деятельность по церковным правилам и присяге, или пойти по пути светского политика и блогера.

  • 1 июня Дедюхин написал в Facebook, что женщина не может делать аборт в случае, если дала согласие на секс. Вокруг записи в соцсетях разгорелся скандал.

Читайте также: Грешный трон Кирилла. История о больших деньгах, разврате, амбициях и ФСБ

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
полтава скандал священник пцу Александр Дедюхин
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 