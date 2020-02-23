Еще двое российских пропагандистов пытались въехать в Украину

Фото: dpsu.gov.ua

В аэропорту Жуляны снова отказали в пропуске в Украину двум гражданам России, которые работают в сфере массовой информации. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Вчера во время оформления рейса Минск-Киев пограничники обнаружили среди пассажиров российского писателя и журналиста.

"Житель Санкт-Петербурга 1986 года рождения прилетел в Украину вести лекции о копирайтинге", - отметили в Госпогранслужбе.

Пограничники уточнили, что этот россиянин посещал временно оккупированный Крым. Тем же рейсом и с той же целью в Киев прилетела москвичка 1983 года рождения.

Как выяснилось, россиянка обеспечивает коммуникацию группы компаний, которые работают в Крыму. "На своем профиле (в соцсетях, - ред.) россиянка показывает фото с мероприятий, организованных российскими силовиками, с запрещенной в Украине атрибутикой и оружием", - подчеркнули в пресс-службе.

Обоим россиянам отказали в пересечении госграницы Украины и запретили въезд в Украину на три года. Сегодня утром они обратным рейсом улетели в Минск.

Источники LIGA.net уточнили, что речь идет об Александре Мурашеве и Екатерине Белоусовой. Она связана с ресурсом Островок.

ограничники в Украину не пустили трех российских пропагандистов, которые ехали читать лекции на тему "Как манипулировать людьми в СМИ и соцсетях" . 21 февраля п