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16.10.2018, 15:49

Европол: Во Франции арестовали украинца, который считался мертвым

Европол: Во Франции арестовали украинца, который считался мертвым - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

"Высокопоставленным беглецом из Украины" заинтересовались во Франции после того, как его фирма купила замок за 3 млн евро

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5 октября французская жандармерия при активной поддержке Европола арестовала в Бургундии, недалеко от Дижона, "высокопоставленного беглеца из Украины", который подозревается в мошенничестве и отмывании денег и которому удалось избежать правосудия в Украине, подделав собственное свидетельство о смерти. Об этом сегодня сообщается на сайте Европола.

Там говорят, что конфисковали у украинца более 4,6 миллионов евро, включая замок, винтажный Rolls Royce Phantom и 3 произведения Сальвадора Дали.

В январе французская жандармерия инициировала расследование предполагаемых подозрительных сделок, связанных с приобретением замка, который был куплен на сумму 3 млн евро люксембургской компанией, конечным бенефициарным владельцем которой был гражданин Украины.

По информации Европола, задержанный разыскивается Украиной по подозрению в коррупции. "Однако ему удалось уклониться от правосудия посредством подделки свидетельства о смерти", - говорится в сообщении организации.

Вместе с тем, как отмечают в Европоле, "подозреваемый был не только жив, но и вел щедрый образ жизни во Франции".

Украинец арестован вместе с тремя его сообщниками.

В Генпрокуратуре и МВД корреспонденту LIGA.net не смогли прокомментировать эту информацию. 

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Теги: франция, смерть, арест, европол, коррупционер
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