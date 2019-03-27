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27.03.2019, 16:31

Фирма на строительстве казарм для военных украла 14,4 млн

Фирма на строительстве казарм для военных украла 14,4 млн - Фото
Скриншот с видео

Минобороны заключило контракт с компанией на строительство жилья для военных на 54,5 млн грн

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Руководителям столичной строительной фирмы объявили о подозрении в хищении 14,4 млн грн, выделенных на строительство казарм для военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

По информации прокуратуры, в 2018 году Минобороны заключило с частной строительной компанией ряд договоров о строительстве жилья для военнослужащих на территории Новоград-Волынского Житомирской области. Сумма заказа составила 54,5 млн грн.

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На банковские счета компании в качестве авансового платежа было перечислено около 15 млн грн, за которые она должна были закупить необходимые для строительства материалы.

"Однако, действуя вопреки требованиям законодательства и с целью незаконного завладения государственными средствами директор подрядной фирмы вместе с другими должностными лицами этой компании, провели ряд бестоварных операций с подконтрольными фирмами", - говорится в сообщении.

В результате госсредства были выведены в теневой сектор экономики, присвоены злоумышленниками и использованы на приобретение недвижимости, автомобилей и другие нужды, отметили в прокуратуре.

Трем лицам, а именно основателю, директору и главному бухгалтеру указанной строительной фирмы объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.

Принимаются меры гражданского-правового характера по взысканию с компании указанных 14,4 млн грн.

В свою очередь Минобороны еще в 2018 году расторгнуло договор с этим подрядчиком, отметили в прокуратуре.

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Теги: строительство, минобороны, казарма
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