Уроженцы Донецкой области продавали российский газ боевикам

Фото: пресс-служба СБУ

СБУ и ГПУ блокировали механизм финансирования террористической организации ДНР, который осуществлялся через поставки сжиженного газа из России на временно оккупированные территории Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что двое уроженцев Донецкой области, переехавшие в Харьков, организовали незаконный бизнес. С 2014-го через неподконтрольные коммерческие структуры и участки границы они поставляли боевикам газ. Часть топлива, уточняют в СБУ, шла боевикам и дельцы платили налоги фейковой республике.

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Фото: пресс-служба СБУ

Оба подозреваемых задержаны по ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса - финансирование терроризма.

Ранее сегодня у контрольно-пропускного пункта Чонгар пограничники задержали боевика по прозвищу Домовой, который воевал за террористов ДНР в Донбассе.