Возле Крыма задержан Домовой – боевик "православной армии": видео

У контрольно-пропускного пункта Чонгар пограничники задержали боевика по прозвищу Домовой, который воевал за террористов ДНР в Донбассе. Об этом сообщает в Facebook представитель Госпогранслужбы Олег Слободян.

Мужчина – уроженец Кировоградской области, проживающий в Крыму. Сотрудники ГПСУ, СБУ и полиции установили, что он в 2014-м присоединился к боевикам в Донбассе.

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По словам самого задержаного, в 2014-м он жил с семьей в России, а когда возвращался в Украину через уже закрытый пункт пропуска Успенка – его завербовали спецслужбы РФ, распределили в батальон так называемой "русской православной армии" и дали прозвище Домовой. Позже он уехал из Донбасса.

Мужчину передали Нацполиции Крыма.

21 марта в Донбассе задержали боевика батальона Призрак.