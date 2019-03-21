В Донбассе задержали боевика батальона Призрак: видео

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Террориста оставили под стражей на 60 суток

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В Донбассе задержали в районе проведения операции объединенных сил боевика террористической организации ЛНР, который ранее участвовал в обстрелах ВСУ и мирных жителей в районах Зоринска, Перевальска, Комиссаровки, Дебальцево, Никишино и Бахмутки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в 2014 году террорист прошел курс боевой и специальной подготовки в одном из тренировочных лагерей на территории Белгорода, который проводился инструкторами из числа представителей силовых структур РФ.

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"Затем в течение июня 2014 - марта 2018 годов он принимал активное участие в боевых действиях против украинской армии в составе различных незаконных вооруженных формирований так называемой ЛНР", - отметили в пресс-службе.

По данным СБУ, боевик был артиллеристом и наводчиком артиллерийской батареи "Призрак", которым управлял террорист Мозговой, а затем проходил службу в "народной милиции ЛНР".

Задержанному объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса.

Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

"Подозреваемый предоставляет следствию важные показания о преступлениях террористов против мирного населения и ВСУ, а также российского военного присутствия на востоке Украины", - уточнили в пресс-службе.

В Донецкой области идентифицировали останки жителя Славянска, который в начале войны России против Украины пошел воевать за оккупантов и сгорел в танке боевиков террористической организации ДНР.

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Теги: ВСУ, война, сбу, боевик, призрак
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