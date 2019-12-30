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ФСБ РФ заявила о задержании двух украинцев в Крыму

ФСБ РФ заявила о задержании двух украинцев в Крыму - Фото
Фото: depositphotos.com
30.12.2019, 18:44

Госпогранслужба Украины пока не сообщает никакой информации о данном инциденте

В ФСБ России заявили о задержании двух украинцев за попытку покинуть оккупированный Крым в обход российских пунктов пропуска. Об этом сообщает издание Крым.Реалии со ссылкой на близкий к оккупационной власти сайт Крыминформ.

Сообщается, что "украинцы имеют уголовное прошлое" и на территории Крыма "перебивались случайными заработками".

В ФСБ также не называют имен украинцев и дату их задержания.

Госпогранслужба Украины пока не сообщает никакой информации о данном инциденте.

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