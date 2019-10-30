ФСБ заявила о задержании двух севастопольцев на въезде в Крым

В Федеральной службе безопасности России заявили о "пресечении канала поставок наркотиков" в оккупированный Крым и задержании двух жителей Севастополя. Об этом со ссылкой на заявление силовиков сообщают российские СМИ.
Отмечается, что один из задержанных якобы покупал на материковой части Украины препарат Субутекс и сбывал наркозависимым жителям оккупированного Севастополя. В ФСБ утверждают, что задержали его на пункте пропуска в Армянске, а во время обысков по месту жительства нашли аналогичные таблетки. Также силовики страны-агрессора сообщают о задержании еще одного севастопольца с тем же препаратом, однако уже на пункте пропуска Джанкой.
Как сказано в сообщении, в отношении обоих задержанных заведены уголовные дела, им грозит лишение свободы от трех до семи лет.
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