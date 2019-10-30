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ФСБ заявила о задержании двух севастопольцев на въезде в Крым

ФСБ заявила о задержании двух севастопольцев на въезде в Крым - Фото
Административная граница с оккупированным Крымом (Фото: dpsu.gov.ua)
30.10.2019, 15:27

Их обвинили в "поставке наркотиков" с материковой части Украины

В Федеральной службе безопасности России заявили о "пресечении канала поставок наркотиков" в оккупированный Крым и задержании двух жителей Севастополя. Об этом со ссылкой на заявление силовиков сообщают российские СМИ.

Отмечается, что один из задержанных якобы покупал на материковой части Украины препарат Субутекс и сбывал наркозависимым жителям оккупированного Севастополя. В ФСБ утверждают, что задержали его на пункте пропуска в Армянске, а во время обысков по месту жительства нашли аналогичные таблетки. Также силовики страны-агрессора сообщают о задержании еще одного севастопольца с тем же препаратом, однако уже на пункте пропуска Джанкой.

Как сказано в сообщении, в отношении обоих задержанных заведены уголовные дела, им грозит лишение свободы от трех до семи лет.

  • Ранее сообщалось о похищении в оккупированном Крыму проукраинского активиста. Его обвинили в "терроризме".
  • До этого ФСБ неоднократно заявляла о задержании граждан Украины на административной границе с полуостровом.

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