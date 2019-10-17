"Провоз наркотиков". ФСБ сообщила о задержании украинца в Крыму

ФСБ (фото - ЕРА)

Пограничники страны-агрессора России сообщили о задержании на административной границе с оккупированным Крымом гражданина Украины. Об этом пишут Крым.Реалии со ссылкой на сообщение так называемого "погрануправления ФСБ РФ в Крыму".

Сообщается, что 60-летний мужчина задержан якобы из-за попытки провезти на полуостров наркотики. Оккупанты утверждают, что обнаружили у него четыре свертка с веществом серо-зеленого цвета общей массой свыше 250 граммов. По информации источника, задержание произошло на пункте пропуска Джанкой. "Экспертиза", проведенная силовиками, якобы показала, что изъятое существо - каннабис.

Как утверждают в ФСБ, против украинца завели уголовное дело по статье о "контрабанде наркотических средств". Сообщается о его аресте сроком на два месяца.

9 сентября ФСБ России задержала двух украинцев на КПВВ в Крыму: что инкриминируют.

26 сентября стало известно о еще одном задержании - оккупанты арестовали жителя Мелитополя.

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