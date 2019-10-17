Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Провоз наркотиков". ФСБ сообщила о задержании украинца в Крыму

"Провоз наркотиков". ФСБ сообщила о задержании украинца в Крыму - Фото
ФСБ (фото - ЕРА)
17.10.2019, 15:58

Против 60-летнего гражданина Украины оккупанты завели уголовное дело

Пограничники страны-агрессора России сообщили о задержании на административной границе с оккупированным Крымом гражданина Украины. Об этом пишут Крым.Реалии со ссылкой на сообщение так называемого "погрануправления ФСБ РФ в Крыму".

Сообщается, что 60-летний мужчина задержан якобы из-за попытки провезти на полуостров наркотики. Оккупанты утверждают, что обнаружили у него четыре свертка с веществом серо-зеленого цвета общей массой свыше 250 граммов. По информации источника, задержание произошло на пункте пропуска Джанкой. "Экспертиза", проведенная силовиками, якобы показала, что изъятое существо - каннабис.

Как утверждают в ФСБ, против украинца завели уголовное дело по статье о "контрабанде наркотических средств". Сообщается о его аресте сроком на два месяца.

Читайте также: У Зеленского назвали число свезенных в Крым россиян при оккупации

Напишите нам
оккупация крыма админграница задержание фсб наркотики
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 