Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

У Зеленского назвали число свезенных в Крым россиян при оккупации

У Зеленского назвали число свезенных в Крым россиян при оккупации - Фото
Антон Кориневич (Фото: скриншот видео Прямого канала)
16.10.2019, 21:00

Такие действия Кориневич назвал попыткой изменить демографическую карту полуострова

Представитель президента Владимира Зеленского в Автономной республике Крым Антон Кориневич назвал число граждан РФ, которые были переселены на полуостров после его оккупации Россией. Об этом он сказал в эфире телеканала UATV.

По его словам, речь идет о 140 000 россиянах. Таким образом, считает Кориневич, РФ пытается изменить демографическую карту оккупированного полуострова и увеличить там число своих сторонников.

"Это такая практика государства-оккупанта, когда оно замещает население оккупированной территории своим населением - для того, чтобы изменить демографическую карту этой местности", - пояснил он.

Чиновник добавил, что РФ таким образом нарушает Женевскую конвенцию, которая провозглашает защиту гражданского населения во время войны, а также совершает военное преступление.

  • Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш в своем докладе признал, что РФ поощряет перемещения собственного населения в оккупированный ею Крым, что является прямым нарушением Женевской конвенции.

Читайте также: Мониторинг в оккупации. ЮНЕСКО решила продолжить работу в Крыму

Напишите нам
оккупация крыма россияне агрессия рф антон кориневич
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 