У Зеленского назвали число свезенных в Крым россиян при оккупации

Антон Кориневич (Фото: скриншот видео Прямого канала)

Представитель президента Владимира Зеленского в Автономной республике Крым Антон Кориневич назвал число граждан РФ, которые были переселены на полуостров после его оккупации Россией. Об этом он сказал в эфире телеканала UATV.

По его словам, речь идет о 140 000 россиянах. Таким образом, считает Кориневич, РФ пытается изменить демографическую карту оккупированного полуострова и увеличить там число своих сторонников.

"Это такая практика государства-оккупанта, когда оно замещает население оккупированной территории своим населением - для того, чтобы изменить демографическую карту этой местности", - пояснил он.

Чиновник добавил, что РФ таким образом нарушает Женевскую конвенцию, которая провозглашает защиту гражданского населения во время войны, а также совершает военное преступление.

Ранее г енсек ООН Антониу Гутерреш в своем докладе признал , что РФ поощряет перемещения собственного населения в оккупированный ею Крым, что является прямым нарушением Женевской конвенции.

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