ООН: Россия пытается изменить демографический состав Крыма

Владимир Ельченко (Фото - EPA)

Генсек ООН Антониу Гутерреш в своем докладе признал, что РФ поощряет перемещения собственного населения в оккупированный ею Крым, что является прямым нарушением Женевских конвенций. Об этом в своем выступлении в ООН заявил постпред Украины Владимир Ельченко, сообщает Укринформ.

В докладе генсека говорится, что, переселяя своих граждан в Крым, Россия сознательно пытается изменить демографию оккупированного полуострова.

"Согласно докладу (генсека ООН, - ред.), Российская Федерация поощряет перемещения собственного населения на полуостров, что является прямым нарушением Женевских конвенций и явным признаком попыток изменить демографическую структуру Крыма", - заявил Ельченко.

Он отметил, что Украина ожидает дальнейших шагов от ООН, направленных на прекращение этих незаконных действий со стороны РФ.

Ранее освобожденный из российской тюрьмы политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов предоставил мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине данные о своем содержании в заключении во временно оккупированном Крыму и РФ.