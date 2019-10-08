В ООН объяснили, что будут делать с данными Сенцова о заключении

Олег Сенцов (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Освобожденный из российской тюрьмы политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов предоставил мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине данные о своем содержании в заключении во временно оккупированном Крыму и РФ. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"Олег Сенцов пришел к нам в офис. Мы говорили о его содержании под стражей и заключения в Крыму и Российской Федерации. В течение этих лет, мы поддерживали связь с адвокатом Сенцова и анализировали судебные решения по его делу. Для нас было крайне важным встретиться с Олегом лично, чтобы задокументировать нарушения прав человека в его деле", - отметили в пресс-службе.

Олег Сенцов справа (фото - facebook.com/UNHumanRightsUkraine)

Сенцов подчеркнул, что делает все, что может для помощи людям, которые остаются за решеткой.

"Информация, полученная во время интервью, будет использована для анализа ситуации с правами человека в Крыму, подготовки публичных докладов и адвокации для привлечения виновных к ответственности", - подчеркнули в пресс-службе.

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