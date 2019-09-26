ФСБ задержала еще одного украинца на админгранице с Крымом

Пограничники российской Федеральной службы безопасности сообщили о задержании на административной границе с оккупированным Крымом гражданина Украины, который якобы пытался въехать на полуостров по чужому паспорту. Об этом со ссылкой на сообщение пограничников страны-агрессора пишет Крым.Реалии.
Сообщается, что задержание произошло на крымском "пункте пропуска" Джанкой, который контролируется россиянами. В ФСБ заявили, что 25-летний житель Мелитополя якобы ехал на заработки в РФ по одолженному у друга паспорту. "Молодой человек планировал вернуть документ истинному владельцу после успешного пересечения границы, отправив его попутным транспортом", - уточняется в сообщении.
По информации оккупантов, против украинца завели уголовное дело, позже его взяли под стражу. Имя арестованного не сообщается.
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