На админгранице с Крымом начали строить новые КПВВ: фото

На административной границе Херсонской области и оккупированного Крыма начали строительство новых пунктов пропуска Чонгар и Каланчак. Об этом сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев.

Он пояснил, что вчера правительство поддержало предложение Министерства инфраструктуры и передало функции заказчика строительства от Укринтеравтосервиса к Укрзализныце. А сегодня в районе двух пунктов пропуска начались работы. Гусев подчеркнул, что завершить строительство режимных зон новых КПВВ планируют до 15 ноября - как ранее поручал президент Владимир Зеленский во время своего визита на админграницу.

Чиновник также анонсировал визит в регион министра инфраструктуры Владислава Криклия. На следующей неделе он намерен посетить пункты пропуска и провести совещание о сроках завершения строительства.

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