Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
20.09.2019, 15:32

На админгранице с Крымом начали строить новые КПВВ: фото

1 / 4
На админгранице с Крымом начали строить новые КПВВ: фотоНа админгранице с Крымом начали строить новые КПВВ: фотоНа админгранице с Крымом начали строить новые КПВВ: фотоНа админгранице с Крымом начали строить новые КПВВ: фото
На админгранице с Крымом начали строить новые КПВВ: фотоНа админгранице с Крымом начали строить новые КПВВ: фотоНа админгранице с Крымом начали строить новые КПВВ: фотоНа админгранице с Крымом начали строить новые КПВВ: фото
На админгранице с Крымом начали строить новые КПВВ: фотоНа админгранице с Крымом начали строить новые КПВВ: фотоНа админгранице с Крымом начали строить новые КПВВ: фотоНа админгранице с Крымом начали строить новые КПВВ: фото

Режимные зоны новых пунктов пропуска обещают построить до середины ноября

На административной границе Херсонской области и оккупированного Крыма начали строительство новых пунктов пропуска Чонгар и Каланчак. Об этом сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев.

Он пояснил, что вчера правительство поддержало предложение Министерства инфраструктуры и передало функции заказчика строительства от Укринтеравтосервиса к Укрзализныце. А сегодня в районе двух пунктов пропуска начались работы. Гусев подчеркнул, что завершить строительство режимных зон новых КПВВ  планируют до 15 ноября - как ранее поручал президент Владимир Зеленский во время своего визита на админграницу.

Чиновник также анонсировал визит в регион министра инфраструктуры Владислава Криклия. На следующей неделе он намерен посетить пункты пропуска и провести совещание о сроках завершения строительства.

  • 9 сентября ФСБ России задержала двух украинцев на КПВВ в Крыму: что инкриминируют.
  • Кроме того, украинские пограничники показали созданные оккупантами очереди на админгранице с Крымом: смотреть видео.

Читайте также: МИД Чехии отреагировал на визит делегации страны в Крым

Отправить:
Распечатать:
Теги: кпвв, Чонгар, каланчак, Крым, админграница
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
В Мариуполе расстреляли отпущенного судом боевика: фото
В Мариуполе расстреляли отпущенного судом боевика: фото
Как украинцы возвращались домой: опубликованы фото из самолета
Как украинцы возвращались домой: опубликованы фото из самолета
Названа "самая жуткая" достопримечательность в мире: фото
Названа "самая жуткая" достопримечательность в мире: фото
Материалы по теме
Украина приостановила пропуск автомобилей в Крым
Происшествия Украина приостановила пропуск автомобилей в Крым
Популярное
фото/видео
Это космос. В Днепре напечатают узлы двигателя ракеты: видео
Это космос. В Днепре напечатают узлы двигателя ракеты: видео
На админгранице с Крымом начали строить новые КПВВ: фото
На админгранице с Крымом начали строить новые КПВВ: фото 15:32
СБУ задержала взяточника в Харьковском университете: видео и фото
СБУ задержала взяточника в Харьковском университете: видео и фото 13:52
Верховная Рада рассматривает бюджет-2020: трансляция завершена
Верховная Рада рассматривает бюджет-2020: трансляция завершена 11:02
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 