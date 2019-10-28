ФСБ обвинила проукраинского активиста в Крыму в терроризме

Олег Приходько (фото - Александра Сурган/Крым.Реалии)

ФСБ России предъявила обвинение проукраинского жителя Крыма Олегу Приходько. Его обвиняют в подготовке к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Как сообщил изданию адвокат Назим Шеихмамбетов, прошли следственные действия с политзаключенным гражданином Украины Приходько Олегом Аркадьевичем, ему было предъявлено обвинение,

Назначен ряд экспертиз – амбулаторно-психиатрическая, биологическая, взрывотехническая и комплексная лингвистическая экспертиза.

В части обвинения Приходько вменяют подготовку к теракту по ч. 1 ст. 30 УК России и ч.1 ст.205 УК России, а также в незаконном изготовлении взрывчатых веществ по ч.1 ст. 223.1 УК России.

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