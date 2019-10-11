Крым. Оккупанты арестовали украинца за "терроризм" - видео

Олег Приходько (фото - Крым.Реалии)

Так называемый "суд" оккупантов в Симферополе отправил проукраинского активиста Олега Приходько под арест на 60 дней. Об этом сообщает Крымская солидарность в Facebook.

Агрессоры "обвиняют" Приходько по статьям российского уголовного кодекса "терроризм" и "изготовление взрывных устройств". Сотрудники ФСБ якобы нашли во время обыска в его гараже взрывчатые вещества.

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История Олега Приходько (видео - Радио Свобода)

Украинец же все "обвинения" отрицает.

"Нечего делать мне, терактами заниматься? У меня два гаража, они (сотрудники ФСБ - ред.) хотели один осматривать. Я им говорю "второй открывать?"...Я им сказал, что могу открыть оба гаража, потому что мне скрывать нечего. Для меня стало неожиданностью, когда они стали доставать вещи, которых у меня вообще не было никогда…Пусть отпечатки снимут со всего. Это моя мастерская, она открытая оставалась, туда кто угодно мог зайти", - заявил в суде Приходько.

Глава Меджлиса Рефат Чубаров в Facebook сообщил, что Россия вновь захватывает заложников и формирует новый обменный фонд. Дело же Приходько он называет идентичным делу экс-узника Кремля Владимира Балуха и не отрицает, что оккупанты могут подбросить активисту "улики".

По информации Крым.Реалии , в феврале сотрудники ФСБ провели обыск в доме Приходько. Они изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, а также бытовую технику и CD-диски.

9 октября сотрудники ФСБ ворвались в дом Приходько и без объяснения причин вывезли его в неизвестном направлении.

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