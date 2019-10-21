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Экс-сотрудник СБУ помогает ФСБ вербовать украинцев в Крыму: фото

Экс-сотрудник СБУ помогает ФСБ вербовать украинцев в Крыму: фото - Фото
ФСБ (фото - сайт боевиков в Донбассе)
21.10.2019, 12:13

Дмитрий Карелин, по информации СБУ, в 2014 году изменил присяге и перешел на сторону врага

Контрразведка Службы безопасности Украины установила, что сотрудники ФСБ РФ заставляют граждан, проживающих на временно оккупированной территории Крыма, давать согласие на конфиденциальное сотрудничество. Об этом пресс-служба СБУ. 

По информации спецслужбы, основная задача завербованных - это сбор информации о проукраински настроенных жителях Крыма. Данные затем используются российскими спецслужбами для преследования нелояльных к оккупационной власти и политики РФ местных жителей.

Контрразведка также установила, что в этой  деятельности задействован представитель ФСБ РФ - бывший офицер управления СБУ в Крыму Дмитрий Карелин, который в 2014 году изменил присяге и перешел на сторону врага.

Читайте также: Вербовка украинцев спецслужбами РФ. СБУ раскрыли схему ФСБ

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