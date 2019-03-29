ФСБ заказала экс-милиционеру похищение нашего сотрудника - СБУ

Фото: ssu.gov.ua

В СБУ заявили, что разоблачили завербованного ФСБ бывшего украинского милиционера из Луганской области, которому была поставлена задача по сбору и передаче информации, а также похищению и переправке на территорию РФ сотрудника СБУ или разведки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации ведомства, бывшего милиционера завербовал в Ростовской области РФ сотрудник ФСБ Сергей Мороз. Для этого была искусственно создана компрометирующая ситуация.

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Контрразведка СБУ также установила, что фигурант дела в разное время находился на агентурной связи с сотрудниками ФСБ Сотниковым Юрием и Корнильевым Иваном.

"Ему российскими кураторами, в частности, были отработаны задачи и предоставлены подробные инструкции для похищения и переправки на территорию РФ сотрудника СБУ или украинской военной разведки", - сказано в сообщении.

Также украинец должен был собирать и передавать ФСБ за денежное вознаграждение актуальные сведения о ВСУ.

Злоумышленник также должен был подыскивать и изучать настроения пророссийски настроенных военных и правоохранителей, отметили в СБУ.

В СБУ говорят, что для принуждения к выполнению этих заданий сотрудники ФСБ применяли к украинцу физическое и психологическое давление, они угрожали ему и членам его семьи.

"Из-за пыток гражданин Украины был вынужден признать себя на камеру "украинским шпионом", - сообщили в ведомстве.

Открыто уголовное производство по ст. 111 (Государственная измена) УК.

Ранее в СБУ заявили, что пресекли попытку хакерской группировки, подконтрольной российским спецслужбам, провести подготовительный этап кибератаки против популярных СМИ и телекоммуникационных объектов Украины.