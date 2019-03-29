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29.03.2019, 16:21

СБУ пресекла хакерскую атаку из РФ на украинские СМИ

СБУ пресекла хакерскую атаку из РФ на украинские СМИ - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Злоумышленники создали структуру доменов, похожих на домены популярных украинских СМИ

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В СБУ заявили, что пресекли попытку хакерской группировки, подконтрольной российским спецслужбам, провести подготовительный этап кибератаки против популярных СМИ и телекоммуникационных объектов Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, исполнители на протяжении нескольких месяцев создавали разветвленную интернет-инфраструктуру, насчитывающую несколько десятков доменов, которые по своему названию совпадают или походят на домены популярных украинских СМИ, операторов связи и крупных телекоммуникационных компаний.

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Созданные доменные имена впервые зафиксированы на мощностях дата-центров нескольких российских интернет-провайдеров, а учетные записи, используемые для их регистрации, применялись для кибератак на государственный сектор в 2018 году. С их помощью создан ряд командно-контрольных серверов для управления вирусными атаками известной хакерской группировки РФ, сообщили в СБУ.

Там отметили, что спецслужба проинформировала всех, кто мог подвернуться атаке.

На оккупированных территориях Донбасса боевики террористических организаций ЛНР и ДНР создают специальные отряды из пророссийских активистов, которые должны блокировать любые попытки местных жителей перейти на подконтрольную Украине территорию и проголосовать на выборах президента.

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Теги: выборы, сми, хакер, атака
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