ГБР: Начальник отдела Госохраны задавил женщину на переходе

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Государственное бюро расследований подозревает начальника одного из отделов Управления госохраны в нарушении правил дорожного движения, в результате которого он на автомобиле в Киеве задавил женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, правоохранитель двигался на автомобиле Skoda задним ходом и наехал на пожилую женщину, которая умерла на месте происшествия. Женщина находилась на нерегулируемом пешеходном переходе. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В случае доказательства вины начальнику отдела ГСО грозит срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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