Убийство сотрудника госохраны в Киеве: появилось видео инцидента

Житель Киева, который подозревается в убийстве мужчины на улице Саперное поле, явился в Печерское управление полиции в сопровождении адвоката. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

С подозреваемым проводят первоочередные следственные действия.

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В полиции пояснили, что между мужчиной, который выгуливал собак, и водителем автомобиля случился дорожный конфликт, в ходе которого пешеход нанес автомобилисту удар рукой в голову.

По данным СМИ, подозреваемым является профессиональный боксер-тяжеловес.

Также в интернете появилось видео инцидента. Его опубликовало издание Киев оперативный.

Вчера вечером в Киеве, на улице Саперное поле в ходе драки с неизвестным погиб 26-летний мужчина. По предварительным данным, он является сотрудником Управления государственной охраны (УГО).