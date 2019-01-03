В Киеве в драке убили мужчину – возможно, сотрудника госохраны

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Вчера вечером в Киеве, на улице Саперное поле в ходе драки с неизвестным погиб 26-летний мужчина. По предварительным данным, он является сотрудником Управления государственной охраны (УГО). Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.

Согласно сообщению пресс-службы полиции, у пострадавшего случился "дорожный конфликт" с неизвестным, который выгуливал двух собак. Мужчина ударил оппонента – тот упал и скончался на месте.

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Следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство (ч. 1 ст. 115).

По предварительным данным, погибший был сотрудником УГО, однако эта информация требует уточнения, отметила представитель полиции.

По словам Блищик, личность подозреваемого установлена, его разыскивают.

В киевской прокуратуре открыли уголовное дело по факту случившегося 27 декабря 2018 года избиения 81-летнего авиаконструктора КБ Антонов.