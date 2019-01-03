Избить 81-летнего авиаконструктора могла полиция: прокуратура

Фото: Нацполиция

В киевской прокуратуре открыли уголовное дело по факту избиения 81-летнего авиаконструктора КБ Антонов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что 27 декабря 2018 года в полицию поступило заявление об избиении сотрудника Антонова за якобы мошенничество при обмене валюты. По показаниям потерпевшего, к этому могли быть причастны сотрудники полиции.

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На основании заявления и показаний потерпевшего, открыто уголовное производство.

Дело направлено в теруправление Госбюро расследований.

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