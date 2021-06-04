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ГБР нашло $700 000 в автомобиле начальника таможенного поста: фото

04.06.2021, 14:57
ГБР нашло $700 000 в автомобиле начальника таможенного поста: фото - Фото
Фото – пресс-служба ГБР

Более $700 000 было изъято во время обыска автомобиля начальника одного из таможенных постов в Ровенской области. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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По версии следствия, рувоводящие сотрудники Волынской таможни организовали схему по перевозке через границу грузов за взятки, без оплаты пошлин.

Начальник одного из таможенных постов систематически собирал и аккумулировал у себя полученные деньги, часть которых затем отдавлась другим правоохранительным структурам, утверждают в ГБР.

Во время обыска его автомобиля на посту на дороге Киев-Чоп в Ровенской области были изъяты $704 300.

Открыто уголовное дело по факту незаконного обогащения.

Денис Юдин
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таможня гбр взятки
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