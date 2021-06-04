ГБР нашло $700 000 в автомобиле начальника таможенного поста: фото

Более $700 000 было изъято во время обыска автомобиля начальника одного из таможенных постов в Ровенской области. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По версии следствия, рувоводящие сотрудники Волынской таможни организовали схему по перевозке через границу грузов за взятки, без оплаты пошлин.

Начальник одного из таможенных постов систематически собирал и аккумулировал у себя полученные деньги, часть которых затем отдавлась другим правоохранительным структурам, утверждают в ГБР.

Во время обыска его автомобиля на посту на дороге Киев-Чоп в Ровенской области были изъяты $704 300.

Открыто уголовное дело по факту незаконного обогащения.

В октябре 2020 года были уволены пять руководителей региональных подразделений таможни.

14 февраля 2021 года глава исполкома Нацсовета реформ Михаил Саакашвили заявил, что коррупцию на таможне можно победить меньше, чем за месяц.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.