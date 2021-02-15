Саакашвили готов покончить с коррупцией на таможне "за три недели". Почему не получается

Коррупцию в таможенной системе можно одолеть меньше чем за месяц, но всему мешает бюрократия. На это посетовал в вечернем эфире телеканала Украина 24 руководитель исполкома Национального совета реформ Михаил Саакашвили.

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По словам чиновника, еще в июне 2020 года была принята таможенная реформа, "которая покончит с коррупцией за максимум три-четыре недели".

"И сейчас мы с ней уже девять месяцев ходим от чиновника к чиновнику, а они говорят: мы не можем принять, потому что (перечисляет пункты, — ред.) a, b, c, d, e", – посетовал Саакашвили.

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Чтобы было понятно, о чем речь, глава исполкома Нацсовета реформ рассказал о завозе авто в Украину.

"Завозят машины. На бумаге все красиво: у тебя э-декларация, ты ее отправляешь несколько раз, а тебе говорят – нам не нравится запятая. После четырех раз пишут тебе письмо: если вы еще два раза допустите ошибку, мы отберем у вас лицензию и право ввозить машины", – сообщил Саакашвили.

Посредством таких преград, считает чиновник, коррупционеры намекают бизнесмену, что "ты дурак, если до сих пор не понял, то надо прийти и с нами все порешать".

Также в этом эфире Саакашвили озвучил оценки, кто и сколько "крадет" из бюджета: по его словам, СБУ и судебная система – около $1 млрд в год каждая, таможня – $3 млрд.

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Евгений Пилипенко

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