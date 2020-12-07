Саакашвили: Несмотря на приход Зеленского, воры остаются безнаказанными, часть – у власти

Несмотря на смену президента в 2019 году и приход к власти Владимира Зеленского "все воры, кто грабил до того, продолжают оставаться безнаказанными, а часть из них остаются у власти". На это посетовал в Facebook глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили.

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По его словам, три года назад он "поплатился за то, что сказал в лицо тогдашнему президенту (Петру Порошенко), что он вор", но многие коррупционеры того времени по-прежнему не наказаны, а некоторые еще и во власти.

Саакашвили добавил, что ему "не понравилось ходить по крышам" и возвращаться туда снова "совершенно не хочется". К чему это было сказано, экс-глава Одесской облгосадминистрации при Порошенко не уточнил.

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При этом он утверждает, что "не ошибся", поддержав в 2019 году Зеленского.

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Евгений Пилипенко

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