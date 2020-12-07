Саакашвили: Несмотря на приход Зеленского, воры остаются безнаказанными, часть – у власти
Несмотря на смену президента в 2019 году и приход к власти Владимира Зеленского "все воры, кто грабил до того, продолжают оставаться безнаказанными, а часть из них остаются у власти". На это посетовал в Facebook глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По его словам, три года назад он "поплатился за то, что сказал в лицо тогдашнему президенту (Петру Порошенко), что он вор", но многие коррупционеры того времени по-прежнему не наказаны, а некоторые еще и во власти.
Саакашвили добавил, что ему "не понравилось ходить по крышам" и возвращаться туда снова "совершенно не хочется". К чему это было сказано, экс-глава Одесской облгосадминистрации при Порошенко не уточнил.
Читайте также: Кулеба о заявлениях Саакашвили: Частное лицо выступает, а страна огребает
При этом он утверждает, что "не ошибся", поддержав в 2019 году Зеленского.
- 7 мая 2020-го президент Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ. Что это значит.
- Весной 2020-го Саакашвили заявил, что Украина может отказаться от сотрудничества с МВФ, а летом – что отставка Зеленского "грозит распадом Украины".
- В сентябре он посетовал, что в Украину "вернули схемы времен Януковича" и взятки на таможне.
Смотрите видео: В Греции неизвестный напал на Саакашвили во время его встречи с диаспорой
Комментарии