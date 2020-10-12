В Греции неизвестный напал на Саакашвили во время его встречи с диаспорой – видео

В Афинах неизвестный ударил главу Исполнительного совета реформ Михаила Саакашвили по голове. Видеозапись инцидента опубликована на странице экс-президента Грузии в Facebook.

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Нападение на Саакашвили произошло вчера в ходе встречи с представителями грузинской диаспоры. Ранее он заявлял, что будет участвовать в грядущих парламентских выборах в Грузии.

Телеканал Mtavari сообщает, что у входа в здание, где должна была пройти встреча, "политика поджидали провокаторы". Отмечается, что во время инцидента пострадали несколько человек.

По информации источника, нападавший скрылся.

Позднее экс-президент Грузии на своей странице в Facebook поблагодарил греческую полицию за "адекватную реакцию", а также предотвращение провокации и обеспечение безопасности его соотечественников во время встречи.

В 2018 году Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: он был признан виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.

27 августа 2020 года Саакашвили заявил, что намерен вернуться на родину. Министр юстиции Грузии Теа Цулукиани заявила журналистам, что в случае возвращения Саакашвили ждет арест и тюрьма, поскольку в Грузии он находится в розыске.

7 сентября грузинское оппозиционное объединение Сила в единстве выдвинуло Саакашвили кандидатом на пост премьер-министра.

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