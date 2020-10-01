Незаконно задержали Саакашвили. Пограничников будут судить за превышение полномочий – ОГП
В Генпрокуратуре считают, что пограничники якобы незаконно задержали Саакашвили в феврале 2018 года
Сотрудников Госпогранслужбы обвинили в превышении власти или служебных полномочий. В обвинительном акте говорится, что они якобы незаконно задержали экс-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили, переправив его позже в Польшу, сообщил Офис генпрокурора.
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По версии следствия, экс-директор Департамента оперативной деятельности и начальник Особого отдела по выполнению спецзаданий ГПСУ организовали и в феврале 2018 года задержали Саакашвили в Киеве, после чего принудительно переместили его самолетом в Польшу в порядке реадмиссии.
Сейчас пограничников обвиняют в том, что они, угрожая применить насилие, вышли за рамки своих полномочий, чем нанесли вред правам другого человека (ч. 2 ст. 365 УК). Максимальное наказание по этой статье составляет до восьми лет лишения свободы.
- В июле 2017 года пятый президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.
- В сентябре 2017 году суд признал политика виновным в незаконном пересечении границы с Украиной, а именно – что он нелегально попал на территорию Украины из Польши. Позже Саакакашвили обжаловал решение о своем выдворении в Окружном админсуде Киева, но ему отказали.
- 12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в Киеве и увезли в неизвестном направлении. В тот же день Польша согласилась удовлетворить заявление о реадмиссии Михаила Саакашвили, приняв во внимание, что он женат на гражданке ЕС.
- В мае 2019 года политику вернули украинское гражданство, а в октябре того же года он пожаловался на выдворение и "похищение" в Главную военную прокуратуру
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