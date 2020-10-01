Незаконно задержали Саакашвили. Пограничников будут судить за превышение полномочий – ОГП

В Генпрокуратуре считают, что пограничники якобы незаконно задержали Саакашвили в феврале 2018 года

Сотрудников Госпогранслужбы обвинили в превышении власти или служебных полномочий. В обвинительном акте говорится, что они якобы незаконно задержали экс-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили, переправив его позже в Польшу, сообщил Офис генпрокурора.

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По версии следствия, экс-директор Департамента оперативной деятельности и начальник Особого отдела по выполнению спецзаданий ГПСУ организовали и в феврале 2018 года задержали Саакашвили в Киеве, после чего принудительно переместили его самолетом в Польшу в порядке реадмиссии.

Сейчас пограничников обвиняют в том, что они, угрожая применить насилие, вышли за рамки своих полномочий, чем нанесли вред правам другого человека (ч. 2 ст. 365 УК). Максимальное наказание по этой статье составляет до восьми лет лишения свободы.

СПРАВКА. Реадмиссия – это согласие государства принять своих граждан или иностранцев, которые до этого незаконно прибыли в другое государство и были оттуда выдворены. Обычно такие обязательства между странами прописываются в международных договорах.

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Дарья Мостовая

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