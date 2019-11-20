Верховный суд: Саакашвили был выдворен в Польшу законно

Верховный суд вчера, 19 ноября, оставил без удовлетворения кассационную жалобу экс-председателя Одесской ОГА, лидера партии Рух нових сил Михаила Саакашвили, таким образом признав, что он законно был выдворен в Польшу. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Саакашвили просил признать незаконными действия Госопогранслужбы, Миграционной службы, МВД, которые 12 февраля 2018 года возвратили его в Польшу.
Верховный суд оставил в силе решение судов предыдущих инстанций, которыми Саакашвили отказано в исковых требованиях. Постановление вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.
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