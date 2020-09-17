Саакашвили критикует Кабмин: В Украину вернули схемы времен Януковича и взятки на таможне
Глава Исполкома реформ Михаил Саакашвили заявляет, что на таможню вернули чиновника Сергея Осипова, который подозревается в причастности к коррупции
Начальник Киевской городской таможни ГФС Сергей Сличко назначил подозреваемого в причастности к злоупотреблениям на таможне Сергея Осипова на должность замглавы одного из отделений. Об этом в Facebook сообщил глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили.
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"Речь идет об одиозном одесском "отце контрабанды" по фамилии Альперин, который пытался подкупить НАБУ, а затем президент лично огласил его в розыск в ноябре прошлого года", - заявил Саакшвили, уточнив, что тогда в ходе спецоперации арестовали "10 участников ОПГ Альперина", в частности, Сергея Осипова, который якобы "рулил" на посту Столичный "правильными" сменами инспекторов и курировал потоки".
"НАБУ и САП предъявили Осипову обвинение, и он был уволен из структуры ГФС, но это никак не помешало новому начальнику Киевской таможни, несколько дней назад назначенному министром Марченко, восстановить Осипова в должности уже в в структуру "реформированной" таможни", - добавил он.
По мнению Саакашвили, министр финансов Сергей Марченко "фактически дал зеленый свет старым схемам, заводя на посты региональных таможен откровенных преступников с богатым воровским прошлым": "Что это за реформа такая, при которой не дается ход ничему новому, зато педалируются старые схемы времен Януковича?".
- Президент Владимир Зеленский пообещал "ценный подарок" тому, кто поможет найти Вадима Альперина.
- По версии следствия, Альперин создал преступную организацию для ввоза в Украину товаров по заниженной таможенной стоимости. В 2017 году он будто бы предлагал детективам НАБУ взятку $800 000 за снятие ареста cо счетов подконтрольных ему предприятий в 450 млн грн.
- 27 ноября 2019 года Альперин сам пришел в САП, был задержан НАБУ, получил подозрение и был арестован антикорсудом с залогом 70 млн грн. Зеленский рассказал, что с подарком.
- 3 декабря Альперин вышел из следственного изолятора, уплатив залог.
- 21 мая сообщалось, что ВАКС снял все обязательства с Альперина. 2 июня ВАКС вернул отмененные обязательства Алеперину.
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