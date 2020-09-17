Саакашвили критикует Кабмин: В Украину вернули схемы времен Януковича и взятки на таможне

Глава Исполкома реформ Михаил Саакашвили заявляет, что на таможню вернули чиновника Сергея Осипова, который подозревается в причастности к коррупции

Начальник Киевской городской таможни ГФС Сергей Сличко назначил подозреваемого в причастности к злоупотреблениям на таможне Сергея Осипова на должность замглавы одного из отделений. Об этом в Facebook сообщил глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили.

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"Речь идет об одиозном одесском "отце контрабанды" по фамилии Альперин, который пытался подкупить НАБУ, а затем президент лично огласил его в розыск в ноябре прошлого года", - заявил Саакшвили, уточнив, что тогда в ходе спецоперации арестовали "10 участников ОПГ Альперина", в частности, Сергея Осипова, который якобы "рулил" на посту Столичный "правильными" сменами инспекторов и курировал потоки".

"НАБУ и САП предъявили Осипову обвинение, и он был уволен из структуры ГФС, но это никак не помешало новому начальнику Киевской таможни, несколько дней назад назначенному министром Марченко, восстановить Осипова в должности уже в в структуру "реформированной" таможни", - добавил он.

По мнению Саакашвили, министр финансов Сергей Марченко "фактически дал зеленый свет старым схемам, заводя на посты региональных таможен откровенных преступников с богатым воровским прошлым": "Что это за реформа такая, при которой не дается ход ничему новому, зато педалируются старые схемы времен Януковича?".

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Владислав Сердюк

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