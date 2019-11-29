Высший антикорсуд избрал меру пресечения Альперину: видео

Адвокат Андрей Федур и Вадим Альперин (скриншот из видео ТРК Украина)

Высший антикоррупционный суд избрал задержанному одесскому бизнесмену Вадиму Альперину меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 января 2020 года с возможностью внесения 70 млн грн залога. Соответствующее решение объявила следственная судья Наталья Мовчан, передает Центр противодействия коррупции.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры просили для Альперина арест с возможностью залога в 280 млн грн.

Суддя Мовчан оголошує рішення про запобіжний захід «королю контрабанди» Вадиму Альперіну pic.twitter.com/v6p5aj8GDM — ЦПК (@Shabunin) November 29, 2019

26 ноября сотрудники НАБУ провели обыск у замначальника Киевской таможни ГФС и задержали его. Источник в ГПУ сообщил LIGA.net , что задержание - по "делу Альперина", который будто бы предлагал детективам НАБУ взятку $800000 за снятие ареста cо счетов подконтрольных ему предприятий в 450 млн грн. Позже НАБУ сообщило, что всего задержано 10 человек, среди которых семь - сотрудники органов таможенного контроля.

27 ноября Альперин, который пришел на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, был задержан через 20 минут после того, как вошел в здание.

В тот же день НАБУ вручило ему уведомление о подозрении в создании преступной организации, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении властью или служебным положением.

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