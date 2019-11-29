Высший антикорсуд избрал меру пресечения Альперину: видео

Высший антикоррупционный суд избрал задержанному одесскому бизнесмену Вадиму Альперину меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 января 2020 года с возможностью внесения 70 млн грн залога. Соответствующее решение объявила следственная судья Наталья Мовчан, передает Центр противодействия коррупции.
Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры просили для Альперина арест с возможностью залога в 280 млн грн.
Суддя Мовчан оголошує рішення про запобіжний захід «королю контрабанди» Вадиму Альперіну pic.twitter.com/v6p5aj8GDM— ЦПК (@Shabunin) November 29, 2019
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