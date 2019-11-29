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Высший антикорсуд избрал меру пресечения Альперину: видео

Высший антикорсуд избрал меру пресечения Альперину: видео - Фото
Адвокат Андрей Федур и Вадим Альперин (скриншот из видео ТРК Украина)
29.11.2019, 22:51

Бизнесмена арестовали до 25 января 2020 года с залогом в 70 млн грн

Высший антикоррупционный суд избрал задержанному одесскому бизнесмену Вадиму Альперину меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 января 2020 года с возможностью внесения 70 млн грн залога. Соответствующее решение объявила следственная судья Наталья Мовчан, передает Центр противодействия коррупции.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры просили для Альперина арест с возможностью залога в 280 млн грн.

  • 26 ноября сотрудники НАБУ провели обыск у замначальника Киевской таможни ГФС и задержали его. Источник в ГПУ сообщил LIGA.net, что задержание - по "делу Альперина", который будто бы предлагал детективам НАБУ взятку $800000 за снятие ареста cо счетов подконтрольных ему предприятий в 450 млн грн. Позже НАБУ сообщило, что всего задержано 10 человек, среди которых семь - сотрудники органов таможенного контроля.
  • 27 ноября Альперин, который пришел на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, был задержан через 20 минут после того, как вошел в здание.
  • В тот же день НАБУ вручило ему уведомление о подозрении в создании преступной организации, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении властью или служебным положением.

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