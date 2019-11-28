Бизнесмену Альперину сообщили о подозрении

Вчера, 27 ноября, НАБУ вручило уведомление о подозрении одесскому бизнесмену Вадиму Альперину, которого следствие считает руководителем преступной организации, совершавшей преступления, связанные с растаможкой товаров по заниженным ценам. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 УК (создание преступной организации, уклонение от уплаты налогов, злоупотребление властью или служебным положением).
Таким образом, по данным НАБУ, количество подозреваемых в нанесении более 77,7 млн грн убытков государству возросло до 11 человек.
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