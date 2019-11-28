Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Бизнесмену Альперину сообщили о подозрении

Бизнесмену Альперину сообщили о подозрении - Фото
27 ноября Альперин пришел в САП со своим адвокатом (Фото: Facebook Альперина)
28.11.2019, 13:35

В частности, он подозревается в создании преступной организации

Вчера, 27 ноября, НАБУ вручило уведомление о подозрении одесскому бизнесмену Вадиму Альперину, которого следствие считает руководителем преступной организации, совершавшей преступления, связанные с растаможкой товаров по заниженным ценам. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 УК (создание преступной организации, уклонение от уплаты налогов, злоупотребление властью или служебным положением).

Таким образом, по данным НАБУ, количество подозреваемых в нанесении более 77,7 млн грн убытков государству возросло до 11 человек.

  • 26 ноября сотрудники НАБУ провели обыск у замначальника Киевской таможни ГФС и задержали его. Источник в ГПУ сообщил LIGA.net, что задержание - по "делу Альперина", который будто бы предлагал детективам НАБУ взятку $800000 за снятие ареста  счетов подконтрольных ему предприятий в 450 млн грн. Позже НАБУ сообщило, что всего задержано 10 человек, среди которых семь - сотрудники органов таможенного контроля.
  • 27 ноября Альперин, который пришел на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, был задержан через 20 минут после того, как вошел в здание. 

Читайте также: Взятка детективу НАБУ: подозреваемому уменьшили залог - СМИ

Напишите нам
набу Вадим АЛьперин
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 