Бизнесмену Альперину сообщили о подозрении

27 ноября Альперин пришел в САП со своим адвокатом (Фото: Facebook Альперина)

Вчера, 27 ноября, НАБУ вручило уведомление о подозрении одесскому бизнесмену Вадиму Альперину, которого следствие считает руководителем преступной организации, совершавшей преступления, связанные с растаможкой товаров по заниженным ценам. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 УК (создание преступной организации, уклонение от уплаты налогов, злоупотребление властью или служебным положением).

Таким образом, по данным НАБУ, количество подозреваемых в нанесении более 77,7 млн грн убытков государству возросло до 11 человек.

26 ноября сотрудники НАБУ провели обыск у замначальника Киевской таможни ГФС и Источник в ГПУ сообщил LIGA.net за снятие ареста cо счетов подконтрольных ему предприятий в 450 млн грн. Позже НАБУ сообщило, что всего задержано 10 человек, среди которых семь - сотрудники органов таможенного контроля. , что задержание - по "делу Альперина", который будто бы предлагал детективам НАБУ взятку $800000cогрн. Позже НАБУ сообщило, что всего задержано 10 человек, среди которых семь - сотрудники органов таможенного контроля. задержали его.

27 ноября Альперин, который пришел на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, был задержан через 20 минут после того, как вошел в здание.

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