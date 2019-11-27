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НАБУ задержало бизнесмена Альперина

НАБУ задержало бизнесмена Альперина - Фото
Скриншот с видео
27.11.2019, 17:27

Альперина задержали на входе в Специализированную антикоррупционную прокуратуру

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Одесский бизнесмен Вадим Альперин, который якобы предлагал детективам НАБУ взятку за снятие ареста cо счетов подконтрольных ему предприятий, задержан. Об этом в Facebook сообщил замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

"Альперин задержан НАБУ", - написал он.

"Да. Альперин пришел в САП 20 минут назад. Туда ворвались сотрудники НАБУ со своими «спецназовцами» и повезли в неизвестном направлении. Сказали, что в НАБУ", — прокомментировал  theБабелю задержание адвокат Альперина Андрей Федур.

Примечательно, что в 17:15 Альперин опубликовал в своем Facebook фото с Федуром из-под здания САП с комментарием "Обещали, пришли!"

Позже в НАБУ подтвердили задержание Альперина.

"Задержан человек, которого следствие считает главой преступной организации, которая совершала преступления, связанные с махинациями с растаможкой товаров по заниженным ценам, импортируемым в Украину", - сказано в сообщении бюро.

Там уточнили, что сейчас совершают необходимые процессуальные действия для вручения задержанному уведомления о подозрении.

Следствие НАБУ считает, что он совершил преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) УК.

26 ноября сотрудники НАБУ провели обыск у замначальника Киевской таможни ГФС и задержали его. Источник в ГПУ сообщил LIGA.net, что задержание - по "делу Альперина", который будто бы предлагал детективам НАБУ взятку $800000 за снятие ареста  счетов подконтрольных ему предприятий в 450 млн грн. Позже НАБУ сообщило, что всего задержано 10 человек, среди которых семь - сотрудники органов таможенного контроля.

Президент Владимир Зеленский пообещал ценный подарок тому, кто поможет в поиске Альперина.

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набу взятка Кирилл Тимошенко Вадим АЛьперин
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