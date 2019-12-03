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Альперин уже не в СИЗО: внес 70 млн грн залога

Альперин уже не в СИЗО: внес 70 млн грн залога - Фото
Вадим Альперин (скриншот из видеозаписи)
03.12.2019, 07:52

Одесский бизнесмен внес залог. Теперь он обязан сдать паспорта, носить электронный браслет, а также приходить к правоохранителям, когда позовут.

Одесский бизнесмен Вадим Альперин, которого президент Владимир Зеленский назвал "крестным отцом контрабанды", вышел из следственного изолятора, уплатив залог. Об этом сообщило издание Слово і Діло со ссылкой на источники в правоохранительных органах, позднее подтвердил в Facebook сам фигурант дела.

"С первым снегом, Киев! Вдохнуть полной грудью морозный воздух свободы особенно приятно", - написал Альперил вчера поздно вечером.

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История коротко. По версии следствия, Альперин создал преступную организацию для ввоза в Украину товаров по заниженной таможенной стоимости. Он будто бы предлагал детективам НАБУ взятку $800 000 за снятие ареста cо счетов подконтрольных ему предприятий в 450 млн грн. Президент Зеленский пообещал "ценный подарок" тому, кто поможет найти Альперина, но тот сам пришел в САП, был задержан НАБУ, получил подозрение и был арестован антикорсудом с залогом 70 млн грн. Зеленский рассказал, что с подарком.

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контрабанда залог Вадим АЛьперин
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