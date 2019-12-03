Альперин уже не в СИЗО: внес 70 млн грн залога

Вадим Альперин (скриншот из видеозаписи)

Одесский бизнесмен Вадим Альперин, которого президент Владимир Зеленский назвал "крестным отцом контрабанды", вышел из следственного изолятора, уплатив залог. Об этом сообщило издание Слово і Діло со ссылкой на источники в правоохранительных органах, позднее подтвердил в Facebook сам фигурант дела.

"С первым снегом, Киев! Вдохнуть полной грудью морозный воздух свободы особенно приятно", - написал Альперил вчера поздно вечером.

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История коротко. По версии следствия, Альперин создал преступную организацию для ввоза в Украину товаров по заниженной таможенной стоимости. Он будто бы предлагал детективам НАБУ взятку $800 000 за снятие ареста cо счетов подконтрольных ему предприятий в 450 млн грн. Президент Зеленский пообещал "ценный подарок" тому, кто поможет найти Альперина, но тот сам пришел в САП, был задержан НАБУ, получил подозрение и был арестован антикорсудом с залогом 70 млн грн. Зеленский рассказал, что с подарком.