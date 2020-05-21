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С "короля контрабанды" Альперина сняли электронный браслет – ЦПК

С "короля контрабанды" Альперина сняли электронный браслет – ЦПК - Фото
Вадим Альперин (скриншот из видео)
21.05.2020, 22:50

В Центре противодействия коррупции сообщили, что с находящегося под следствием одесского бизнесмена Вадима Альперина суд снял все обязательства

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда Сергей Мойсак принял решение снять все обязательства с одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого президент Владимир Зеленский назвал "крестным отцом контрабанды". Об этом сообщает в Facebook Центр противодействия коррупции.

В ЦПК пишут, что после того как Альперин заплатил залог и вышел из СИЗО, он носил электронный браслет и не мог общаться с другими фигурантами. 

Теперь, как пишет ЦПК, Альперина "держит" только залог.

"Хотя, какой смысл в залоге, если Альперин сможет открыто общаться с соучастниками и давить на свидетелей, фальсифицировать доказательства и ездить отдыхать за границу. И даже не возвращаться оттуда", – отмечают в ЦПК.

  • По версии следствия, Альперин создал преступную организацию для ввоза в Украину товаров по заниженной таможенной стоимости. В 2017 году он будто бы предлагал детективам НАБУ взятку $800 000 за снятие ареста cо счетов подконтрольных ему предприятий в 450 млн грн.
  • Президент Зеленский пообещал "ценный подарок" тому, кто поможет найти Альперина.
  • 27 ноября 2019 года тот сам пришел в САП, был задержан НАБУ, получил подозрение и был арестован антикорсудом с залогом 70 млн грн. Зеленский рассказал, что с подарком.
  • 3 декабря Альперин вышел из следственного изолятора, уплатив залог.

Читайте также: Антикорсуд дал заднюю перед "королем контрабанды", которого разыскивал Зеленский

Наталия Медведева
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