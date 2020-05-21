С "короля контрабанды" Альперина сняли электронный браслет – ЦПК

Вадим Альперин (скриншот из видео)

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда Сергей Мойсак принял решение снять все обязательства с одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого президент Владимир Зеленский назвал "крестным отцом контрабанды". Об этом сообщает в Facebook Центр противодействия коррупции.

В ЦПК пишут, что после того как Альперин заплатил залог и вышел из СИЗО, он носил электронный браслет и не мог общаться с другими фигурантами.

Теперь, как пишет ЦПК, Альперина "держит" только залог.

"Хотя, какой смысл в залоге, если Альперин сможет открыто общаться с соучастниками и давить на свидетелей, фальсифицировать доказательства и ездить отдыхать за границу. И даже не возвращаться оттуда", – отмечают в ЦПК.

Читайте также: Антикорсуд дал заднюю перед "королем контрабанды", которого разыскивал Зеленский