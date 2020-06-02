Дело "короля контрабанды". Суд вернул Альперину отмененные обязанности

Высший антикоррупционый суд вернул одесскому бизнесмену Вадиму Альперину, которого президент Владимир Зеленский назвал "крестным отцом контрабанды", ранее отмененные обязанности, кроме ношения электронного браслета. Об этом сообщает в Telegram Центр противодействия коррупции, а также в Facebook пресс-служба ВАКС.
Отмечается, что следственный судья Высшего антикоррупционного суда Сергей Мойсак частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП и возложил на подозреваемого такие обязанности: являться по первому вызову; не отлучаться из Одессы и Одесской области без разрешения; сообщать об изменении места жительства и/или работы; воздерживаться от общения об обстоятельствах производства с кем-либо, кроме детективов, прокуроров и своих адвокатов, а также сдать на хранение документы, позволяющие выезд за границу.
Срок действия обязанностей - до 2 августа включительно.
Сообщается, что полный текст постановления будет объявлен 5 июня в 15:20.
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