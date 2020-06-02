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Дело "короля контрабанды". Суд вернул Альперину отмененные обязанности

Дело "короля контрабанды". Суд вернул Альперину отмененные обязанности - Фото
Вадим Альперин (скриншот из видеозаписи)
02.06.2020, 21:55

ВАКС вернул снятые ранее обязательства для одесского бизнесмена Вадима Альперина

Высший антикоррупционый суд вернул одесскому бизнесмену Вадиму Альперину, которого президент Владимир Зеленский назвал "крестным отцом контрабанды", ранее отмененные обязанности, кроме ношения электронного браслета. Об этом сообщает в Telegram Центр противодействия коррупции, а также в Facebook пресс-служба ВАКС.

Отмечается, что следственный судья Высшего антикоррупционного суда Сергей Мойсак частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП и возложил на подозреваемого такие обязанности: являться по первому вызову; не отлучаться из Одессы и Одесской области без разрешения; сообщать об изменении места жительства и/или работы; воздерживаться от общения об обстоятельствах производства с кем-либо, кроме детективов, прокуроров и своих адвокатов, а также сдать на хранение документы, позволяющие выезд за границу.

Срок действия обязанностей - до 2 августа включительно.

Сообщается, что полный текст постановления будет объявлен 5 июня в 15:20.

  • По версии следствия, Альперин создал преступную организацию для ввоза в Украину товаров по заниженной таможенной стоимости. В 2017 году он будто бы предлагал детективам НАБУ взятку $800 000 за снятие ареста cо счетов подконтрольных ему предприятий в 450 млн грн.
  • Президент Зеленский пообещал "ценный подарок" тому, кто поможет найти Альперина.
  • 27 ноября 2019 года тот сам пришел в САП, был задержан НАБУ, получил подозрение и был арестован антикорсудом с залогом 70 млн грн. Зеленский рассказал, что с подарком.
  • 3 декабря Альперин вышел из следственного изолятора, уплатив залог.
  • 21 мая сообщалось, что ВАКС снял все обязательства с Альперина.

Читайте также: Антикорсуд дал заднюю перед "королем контрабанды", которого разыскивал Зеленский

Наталия Медведева
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