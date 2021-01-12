"Добро пожаловать в Brexit". Таможня Нидерландов конфисковала сэндвичи у британца – видео

В новостях по нидерландскому телевидению был показан сюжет, в котором местные таможенники изымают у водителя из Великобритании сэндвичи с ветчиной и сыром. Об этом пишет The Guardian.

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По правилам Brexit личный импорт мяса и молочных продуктов в Евросоюз запрещен – именно поэтому у британца конфисковали бутерброды.

Несмотря на это, он спросил у таможенников о том, может ли он сдать мясо и оставить только хлеб.

"Нет, все будет конфисковано. Добро пожаловать в Brexit, сэр, мне очень жаль", – ответил представитель таможни Нидерландов.

Next time people tell you there's no new friction at the borders because of Brexit, you can show them this Dutch TV clip of drivers being stopped and having their lunches confiscated. pic.twitter.com/B9eZfDWKFB — OwenAdamsYT (@OwenAdamsYT1) January 10, 2021

В Еврокомиссии считают, что запрет на ввоз мяса и молочных продуктов необходим, так как они могут содержать патогены, вызывающие болезни животных, такие как ящур или чума свиней. Помимо этого, импортированные продукты "продолжают представлять реальную угрозу здоровью животных во всем Евросоюзе".

24 декабря Европейский Союз и Великобритания заключили соглашение о торговле после выхода Британии из ЕС. Позднее, 30 декабря, в ЕС подписали этот договор.

1 января Великобритания официально покинула Европейский союз. Вместе с этим событием закончился так называемый "переходной период" и в силу вступили новые правила экономических отношений между Британией и ЕС.

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Станислав Стороженко

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