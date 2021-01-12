UA

"Добро пожаловать в Brexit". Таможня Нидерландов конфисковала сэндвичи у британца – видео

12.01.2021, 10:11
Иллюстративное фото: pixabay.com

В новостях по нидерландскому телевидению был показан сюжет, в котором местные таможенники изымают у водителя из Великобритании сэндвичи с ветчиной и сыром. Об этом пишет The Guardian

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

По правилам Brexit личный импорт мяса и молочных продуктов в Евросоюз запрещен – именно поэтому у британца конфисковали бутерброды.

Несмотря на это, он спросил у таможенников о том, может ли он сдать мясо и оставить только хлеб. 

"Нет, все будет конфисковано. Добро пожаловать в Brexit, сэр, мне очень жаль", – ответил представитель таможни Нидерландов.

В Еврокомиссии считают, что запрет на ввоз мяса и молочных продуктов необходим, так как они могут содержать патогены, вызывающие болезни животных, такие как ящур или чума свиней. Помимо этого, импортированные продукты "продолжают представлять реальную угрозу здоровью животных во всем Евросоюзе".

Читайте также: Разбор | Brexit наступил. Что с этого Украине? Разбираем последствия: туризм, работа, учеба, бизнес

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Full stack developer
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
Великобритания таможня нидерланды brexit бутерброд сэндвич

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
27 бизнес-уроков 2020 года от 13 топ-менеджеров

27 бизнес-уроков 2020 года от 13 топ-менеджеров
 