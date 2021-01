"Добро пожаловать в Brexit". Таможня Нидерландов конфисковала сэндвичи у британца – видео

В новостях по нидерландскому телевидению был показан сюжет, в котором местные таможенники изымают у водителя из Великобритании сэндвичи с ветчиной и сыром. Об этом пишет The Guardian.

По правилам Brexit личный импорт мяса и молочных продуктов в Евросоюз запрещен – именно поэтому у британца конфисковали бутерброды.

Несмотря на это, он спросил у таможенников о том, может ли он сдать мясо и оставить только хлеб.

"Нет, все будет конфисковано. Добро пожаловать в Brexit, сэр, мне очень жаль", – ответил представитель таможни Нидерландов.

Next time people tell you there's no new friction at the borders because of Brexit, you can show them this Dutch TV clip of drivers being stopped and having their lunches confiscated. pic.twitter.com/B9eZfDWKFB