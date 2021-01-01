Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Подписка на эксклюзив
01.01.2021, 21:21

Новая эпоха. Как прошел первый день после окончательного выхода Великобритании из ЕС

1 / 8
Новая эпоха. Как прошел первый день после окончательного выхода Великобритании из ЕСНовая эпоха. Как прошел первый день после окончательного выхода Великобритании из ЕСНовая эпоха. Как прошел первый день после окончательного выхода Великобритании из ЕСНовая эпоха. Как прошел первый день после окончательного выхода Великобритании из ЕСНовая эпоха. Как прошел первый день после окончательного выхода Великобритании из ЕСНовая эпоха. Как прошел первый день после окончательного выхода Великобритании из ЕСНовая эпоха. Как прошел первый день после окончательного выхода Великобритании из ЕСНовая эпоха. Как прошел первый день после окончательного выхода Великобритании из ЕС
Новая эпоха. Как прошел первый день после окончательного выхода Великобритании из ЕСНовая эпоха. Как прошел первый день после окончательного выхода Великобритании из ЕСНовая эпоха. Как прошел первый день после окончательного выхода Великобритании из ЕСНовая эпоха. Как прошел первый день после окончательного выхода Великобритании из ЕСНовая эпоха. Как прошел первый день после окончательного выхода Великобритании из ЕСНовая эпоха. Как прошел первый день после окончательного выхода Великобритании из ЕСНовая эпоха. Как прошел первый день после окончательного выхода Великобритании из ЕСНовая эпоха. Как прошел первый день после окончательного выхода Великобритании из ЕС
Новая эпоха. Как прошел первый день после окончательного выхода Великобритании из ЕСНовая эпоха. Как прошел первый день после окончательного выхода Великобритании из ЕСНовая эпоха. Как прошел первый день после окончательного выхода Великобритании из ЕСНовая эпоха. Как прошел первый день после окончательного выхода Великобритании из ЕСНовая эпоха. Как прошел первый день после окончательного выхода Великобритании из ЕСНовая эпоха. Как прошел первый день после окончательного выхода Великобритании из ЕСНовая эпоха. Как прошел первый день после окончательного выхода Великобритании из ЕСНовая эпоха. Как прошел первый день после окончательного выхода Великобритании из ЕС

Сегодня, в час ночи по киевскому времени, Великобритания официально покинула Европейский союз. Вместе с этим событием закончился так называемый "переходной период" и в силу вступили новые правила экономических отношений между Британией и ЕС.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

ITV пишет, что сегодня некоторые водители грузовиков уже не смогли пересечь границу Британии и ЕС – их не пропустили на таможне, поскольку они не имели всех необходимых документов.  

Британские и европейские предприятия предупреждают о возможных проблемах на границе из-за новых бюрократических препятствий, отмечает Reuters. Сообщается, что новые условия пересечения границы с ЕС угрожают притоку почти 1 трлн евро в годовой объем торговли.

По словам министра иностранных дел Ирландии Саймон Ковени, "Брексит – не повод для радости". Она считает, что это событие является "концом эпохи", так как торговля через Ирландское море будет "нарушена намного большим количеством проверок и деклараций, бюрократией и бумажной волокитой, а также затратами и задержками". 

Несмотря на слова Ковени, The Guardian отмечает, что сегодня прохождение таможни на ирландской границе проходило гладко. 

Сам премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон в своем новогоднем послании назвал разрыв отношений с ЕС "удивительным моментом", пишет Financial Times. Однако с ним не согласна первый министр Шотландии Никола Стерджен, которая заявила, что "скоро Шотландия вернется в Европу". 

Читайте также: Премьер Шотландии хочет, чтобы новый референдум о независимости состоялся в 2021 году 

Фото – ЕРА

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: Брекзит, Великобритания, таможня, евросоюз, Шотландия, ирландия
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
"Небесные сокровища". NASA опубликовало 30 новых снимков телескопа Hubble – фото
"Небесные сокровища". NASA опубликовало 30 новых снимков телескопа Hubble – фото
Венеция оказалась под водой из-за ошибки синоптиков: фото
Венеция оказалась под водой из-за ошибки синоптиков: фото
В Полтаве горело здание-памятник архитектуры: есть погибший – фото
В Полтаве горело здание-памятник архитектуры: есть погибший – фото
Материалы по теме
Коронавирус. В Швеции был самый смертоносный ноябрь со времен испанки 102 года назад
Мир Коронавирус. В Швеции был самый смертоносный ноябрь со времен испанки 102 года назад
Евросоюз хочет ввести санкции против Турции. Эрдоган заявил, что не подчинится угрозам
Мир Евросоюз хочет ввести санкции против Турции. Эрдоган заявил, что не подчинится угрозам
Популярное
фото/видео
Новая эпоха. Как прошел первый день после окончательного выхода Великобритании из ЕС
Новая эпоха. Как прошел первый день после окончательного выхода Великобритании из ЕС
Привет, 2021-й. Как мир встречал Новый год и где его только готовятся отмечать
Привет, 2021-й. Как мир встречал Новый год и где его только готовятся отмечать 09:26
Зеленский поздравил украинцев с Новым годом: видео
Зеленский поздравил украинцев с Новым годом: видео 31.12.20, 23:50
Прощание с 2020-ым. В Шотландии провели потрясающее трехдневное световое шоу дронов: видео
Прощание с 2020-ым. В Шотландии провели потрясающее трехдневное световое шоу дронов: видео 31.12.20, 21:30
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 