Новая эпоха. Как прошел первый день после окончательного выхода Великобритании из ЕС

Сегодня, в час ночи по киевскому времени, Великобритания официально покинула Европейский союз. Вместе с этим событием закончился так называемый "переходной период" и в силу вступили новые правила экономических отношений между Британией и ЕС.

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ITV пишет, что сегодня некоторые водители грузовиков уже не смогли пересечь границу Британии и ЕС – их не пропустили на таможне, поскольку они не имели всех необходимых документов.

Британские и европейские предприятия предупреждают о возможных проблемах на границе из-за новых бюрократических препятствий, отмечает Reuters. Сообщается, что новые условия пересечения границы с ЕС угрожают притоку почти 1 трлн евро в годовой объем торговли.

По словам министра иностранных дел Ирландии Саймон Ковени, "Брексит – не повод для радости". Она считает, что это событие является "концом эпохи", так как торговля через Ирландское море будет "нарушена намного большим количеством проверок и деклараций, бюрократией и бумажной волокитой, а также затратами и задержками".

Несмотря на слова Ковени, The Guardian отмечает, что сегодня прохождение таможни на ирландской границе проходило гладко.

Сам премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон в своем новогоднем послании назвал разрыв отношений с ЕС "удивительным моментом", пишет Financial Times. Однако с ним не согласна первый министр Шотландии Никола Стерджен, которая заявила, что "скоро Шотландия вернется в Европу".

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Фото – ЕРА