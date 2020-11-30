Премьер Шотландии хочет, чтобы новый референдум о независимости состоялся в 2021 году

Референдум о независимости Шотландии может состоятся уже в 2021 году – после парламентских выборов в регионе. Об этом заявила первый министр Никола Стерджен, пишет Reuters.

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Выборы в парламент Шотландии состоятся в мае следующего года, и Стерджен ожидает, что Шотландская национальная партия покажет хорошие результаты, сообщает агентство. По ее мнению, это может стать мандатом на проведение еще одного референдума о независимости.

Она отметила, что хочет видеть голосование по референдуму в начале новой каденции шотландского парламента, а не в ее конце.

"Чем раньше Шотландия сможет обрести независимость, чтобы мы наметили свое собственное будущее, тем лучше будет для всех нас", – считает первый министр.

СПРАВКА. Шотландская национальная партия — левоцентристская политическая партия Великобритании, выступающая за независимость Шотландии. Крупнейшая партия в парламенте региона. Лидер политсилы – Никола Стерджен.

13 декабря 2019 года стало известно, что победившая на выборах в Шотландии Национальная партия собирается инициировать проведение второго референдума о независимости.

В январе 2020 года сторонники независимости Шотландии впервые оказались в большинстве с 2015 года – опрос YouGov.

В октябре этого года стало известно, что идею о независимости региона поддерживает рекордное количество шотландцев – 58%.

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Станислав Стороженко

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