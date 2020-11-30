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Премьер Шотландии хочет, чтобы новый референдум о независимости состоялся в 2021 году

30.11.2020, 11:28
Премьер Шотландии хочет, чтобы новый референдум о независимости состоялся в 2021 году - Фото
Никола Стерджен (фото - ЕРА)

Референдум о независимости Шотландии может состоятся уже в 2021 году – после парламентских выборов в регионе. Об этом заявила первый министр Никола Стерджен, пишет Reuters

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Выборы в парламент Шотландии состоятся в мае следующего года, и Стерджен ожидает, что Шотландская национальная партия покажет хорошие результаты, сообщает агентство. По ее мнению, это может стать мандатом на проведение еще одного референдума о независимости.

Она отметила, что хочет видеть голосование по референдуму в начале новой каденции шотландского парламента, а не в ее конце. 

"Чем раньше Шотландия сможет обрести независимость, чтобы мы наметили свое собственное будущее, тем лучше будет для всех нас", – считает первый министр.

СПРАВКА. Шотландская национальная партия — левоцентристская политическая партия Великобритании, выступающая за независимость Шотландии. Крупнейшая партия в парламенте региона. Лидер политсилы – Никола Стерджен. 

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Станислав Стороженко
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Шотландия независимость референдум Никола Стерджен шотландская национальная партия

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