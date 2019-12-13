В Шотландии может пройти второй референдум о независимости

Никола Стерджен (фото - EPA) Фото: EPA

Шотландская национальная партия (SNP), выступающая против Brexit, получила по результатам выборов в парламент 48 из 59 мест, собирается инициировать второй референдум за независимость. Об этом сообщает Euronews.

12 декабря Борис Джонсон заявил, что у консерваторов, похоже, есть мандат на выполнение Brexit после победы на выборах в Великобритании, однако первый министр Шотландии Никола Стерджен сказала: "Мы не хотим Brexit, у Бориса Джонсона может быть мандат вывести Англию из Европейского Союза, но у него нет мандата вывести Шотландию из ЕС".

SNP выступала за второй референдум о независимости на протяжении всей предвыборной кампании и собирается инициировать его проведение..

Британский министр юстиции Майкл Гоув заявил, что еще один референдум о независимости Шотландии нанесет ущерб как ей, так и Соединенному Королевству.

Первый референдум о независимости Шотландии прошел в 2014 году, тогда против независимости проголосовали 55,3%.

Согласно опросу, проведенному в июне 2018 года, отделиться от Великобритании хотели 45% шотландцев.

Согласно данным за август 2019 года, 47% шотландцев согласны с тем , что в ближайшие два года нужно провести еще один референдум о независимости Шотландии, 45% против.

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