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27.04.2019, 19:11

В Шотландии растет поддержка отделения от Великобритании

В Шотландии растет поддержка отделения от Великобритании - Фото
Фото: ЕРА

Согласно последнему опросу, проведенному в июне 2018 года, отделиться от Великобритании хотели 45% шотландцев.

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49% шотландцев готовы поддержать выход Шотландии из состава Великобритании. Это максимальный показатель за последние четыре года, пишет Reuters.

Опрос YouGov показал: 53% шотландцев считают, что в ближайшие 5 лет не должно быть еще одного референдума о независимости.

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Вместе с тем, первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен настаивает на еще одном референдуме, который должен быть проведен до 2021 года.

Издание отмечает, что согласно последнему опросу, проведенному в июне 2018 года, отделиться от Великобритании хотели 45% шотландцев.

5 марта парламенты Шотландии и Уэльса на своих заседаниях 5 марта официально выступили против соглашения о Brexit, разработанного британским правительством и ЕС.

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Теги: Великобритания, Шотландия, референдум
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