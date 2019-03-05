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05.03.2019, 23:54

Тереза Мэй получила удар со стороны Шотландии и Уэльса

Тереза Мэй получила удар со стороны Шотландии и Уэльса - Фото
Тереза Мэй (фото - EPA)

Это решение усилит и без того серьезные внутренние трения в Великобритании по поводу выхода из ЕС

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Парламенты Шотландии и Уэльса на своих заседаниях 5 марта официально выступили против соглашения о Brexit, разработанного британским правительством и ЕС. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что это первый раз, когда Шотландия и Уэльс сделали подобный шаг одновременно.

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Решение этих парламентов усилит и без того серьезные внутренние трения в Великобритании по поводу выхода из Европейского союза, официальной датой которого должно стать 29 марта.

Эти голосования не имеют обязывающей силы, а являются средством кристаллизации оппозиции нынешнему британскому правительству.

Соглашение о Brexit должен поддержать или отвергнуть только общий британский парламент в Лондоне, а соответствующее голосование запланировано на следующую неделю.

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27 февраля депутаты парламента Великобритании одобрили план из трех пунктов, который дает премьеру больше времени для переговоров с Брюсселем. Если до 12 марта Тереза Мэй не получит в парламенте большинство для ратификации соглашения из Евросоюзом, в следующие два дня Палата общин сможет проголосовать за выход из блока без соглашения или за перенос Brexit.

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Теги: brexit, Великобритания, Шотландия, Уэльс
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