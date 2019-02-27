Мэй одержала первую победу в парламенте по решению вопроса Brexit

Тереза Мэй (фото - Flickr/number10gov)

Парламент Великобритании проголосовал сегодня, 27 февраля, в пользу новой стратегии премьер-министра Терезы Мэй о Brexit, которая может привести к переносу даты выхода королевства с ЕС. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Депутаты одобрили план из трех пунктов, который дает премьеру больше времени для переговоров с Брюсселем. Если до 12 марта Мэй не получит в парламенте большинство для ратификации соглашения с Евросоюзом, в следующие два дня Палата общин сможет проголосовать за выход из блока без соглашения или за перенос Brexit.

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Парламент отклонил предложение оппозиционной Лейбористской партии по "мягкому" выходу страны из Евросоюза. Лейбористы предлагали, чтобы после Brexit Великобритания осталась в таможенном союзе и едином рынке с ЕС. После провала на голосовании лейбористы еще раз заявили, что предлагают провести второй референдум по выходу страны из ЕС.

Также на голосование была вынесения поправка Национальной партии Шотландии (SNP) о том, что Великобритания не должна выходить из блока без соглашения, но ее также не поддержали.

26 февраля Мэй впервые допустила возможность переноса даты выхода из ЕС.

Выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта. Стороны до сих пор не утвердили соглашение об отношениях после выхода Великобритании из ЕС. Если ее не одобрят, то произойдет так называемый "жесткий Brexit", который, как опасаются, может вызвать хаос как в Великобритании, так и в ЕС.