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Выборы в Великобритании: Джонсон получает монобольшинство

Выборы в Великобритании: Джонсон получает монобольшинство - Фото
Борис Джонсон на голосовании в Палате общин - EPA
13.12.2019, 08:21

Борис Джонсон сохранит должность премьера

Партия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона уверенно побеждает на парламентских выборах. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на результаты экзит-полла.

Консервативная партия получает 359 мест в парламенте. Это позволяет ей создать монобольшинство, которое стартует от 326 мандатов. Лейбористская партия получает 202 мандата, Шотландская национальна партия – 48, Либерал демократы – 10, Зеленые – 1, другие – 27.

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Джонсон уже прокомментировал победу в Twitter. Он поблагодарил "каждого, кто голосовал, работал волонтером или был кандидатом".

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Консервативная партия выборы в Великобритании Борис Джонсон brexit
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