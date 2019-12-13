Выборы в Великобритании: Джонсон получает монобольшинство

Борис Джонсон на голосовании в Палате общин - EPA

Партия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона уверенно побеждает на парламентских выборах. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на результаты экзит-полла.

Консервативная партия получает 359 мест в парламенте. Это позволяет ей создать монобольшинство, которое стартует от 326 мандатов. Лейбористская партия получает 202 мандата, Шотландская национальна партия – 48, Либерал демократы – 10, Зеленые – 1, другие – 27.

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Джонсон уже прокомментировал победу в Twitter. Он поблагодарил "каждого, кто голосовал, работал волонтером или был кандидатом".

29 октября оппозиция согласилась на проведение досрочных парламентских выборов по инициативе Джонсона.

обнародован доклад Комитета по разведке, в котором говорилось о финансировании партии Джонсона российскими олигархами . Однако правительство заблокировало его публикацию до проведения выборов. 4 ноября должен был быть

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