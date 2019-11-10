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Партию Джонсона спонсировали россияне – The Sunday Times

Партию Джонсона спонсировали россияне – The Sunday Times - Фото
Борис Джонсон (Фото: EPA)
10.11.2019, 19:07

Правительство заблокировало публикацию доклада с данными о российских донорах Консервативной партии до проведения парламентских выборов

Девять бизнесменов из РФ спонсировали Консервативную партию Великобритании, лидером которой является премьер-министр Борис Джонсон. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на отчет комитета по вопросам разведки и безопасности парламента, который, заверяют в издании, попал им в руки.

Сообщается, что одним из доноров, был Александр Темерко. Ранее он работал в российском министерстве обороны и ранее хвастался, что премьер-министр - его "друг". Он пожертвовал консерваторам более 1,2 млн фунтов стерлингов за последние семь лет.

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Среди других российских доноров Консервативной партии - Любовь Чернухина. Она - жена Владимира Чернухина, бывшего соратника президента РФ Владимира Путина.

Также прозвучали опасения по поводу бизнесмена Александра Лебедева, который владеет газетами Evening Standard и Independent. Его сын Евгений является близким другом премьер-министра и неоднократно приглашал его на вечеринки на вилле в Италии.

Справка. Доклад должен был быть обнародован 4 ноября, однако правительство заблокировало его публикацию до проведения парламентских выборов, которые должны состоятся 12 декабря.

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Борис Джонсон Консервативная партия александр темерко александр лебедев любовь чернухина владимир чернухин евгений лебедев
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