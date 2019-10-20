Отсрочка Brexit. Туск заявил, что получил письмо от Джонсона

Дональд Туск (фото - пресс-служба Европарламента)

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что получил от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона письмо с просьбой о переносе сроков Brexit. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

"Запрос об отсрочке только что поступил. Теперь я начну консультации с лидерами стран ЕС относительно того, как реагировать", - отметил Туск.

Источник BBC в британском правительстве уточнил, что Джонсон отправил Туску два письма: в первом он попросил отсрочку Brexit, но не подписал его, а во втором назвал отсрочку выхода из ЕС ошибкой.

По данным издания, с письмами была отправлена также и пояснительная записка от посла Британии в Евросоюзе Тимоти Барроу о том, что первое письмо отослано в связи с требованиями законодательства.

Позже были опубликованы оба письма. В официальном письме ЕС британский премьер попросил Брюссель перенести срок Brexit с 31 октября на 31 января 2020 года согласно законодательству. Во втором, личном, он заявил, что дальнейшая отсрочка Brexit нанесет ущерб интересам Лондона и Брюсселя.

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