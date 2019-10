Между ЕС и Великобританией достигнуто соглашение о Brexit

Между Великобританией и Европейским союзом достигнуто соглашение о Brexit. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Twitter.

"У нас есть великолепная новая сделка, которая возвращает контроль - теперь Парламент должен завершить Brexit в субботу, чтобы мы могли двигаться дальше с другими приоритетами", - написал Джонсон.

We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone #TakeBackControl