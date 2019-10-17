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Между ЕС и Великобританией достигнуто соглашение о Brexit

Между ЕС и Великобританией достигнуто соглашение о Brexit - Фото
Борис Джонсон (Фото - EPA)
17.10.2019, 12:50

Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Между Великобританией и Европейским союзом достигнуто соглашение о Brexit. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Twitter.

"У нас есть великолепная новая сделка, которая возвращает контроль - теперь Парламент должен завершить Brexit в субботу, чтобы мы могли двигаться дальше с другими приоритетами", - написал Джонсон.

Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии, голоса которой необходимы Джонсону для одобрения соглашения в парламенте, выразила сомнение в возможности подписать соглашение, поскольку все еще не готова поддержать его, сообщает BBC.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение "честным и сбалансированным".

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Борис Джонсон brexit
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