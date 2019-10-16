"Устали". В Великобритании запустят канал без новостей о Brexit

Борис Джонсон (Фото: EPA)

Британский 24-часовой телеканал Sky News решил запустить дополнительный новостной канал Sky News Brexit-Free, на котором не будут транслировать новости о Brexit. Об этом сообщает пресс-служба медиа.

Sky News Brexit-Free будет выходить в эфир на канале Sky 523 с понедельника по пятницу с 17 до 22 часов.

Вопросы выхода Великобритании из Европейского Союза будут освещаться основном канале Sky News.

Такое решение было принято по результатам опроса Sky News, согласно которым треть людей избегает новостей. Более 70% опрошенных заявили, что слишком расстроены политическими дебатами вокруг Brexit.

"Новый канал даст людям возможность отдохнуть от Brexit, отфильтровать заголовки и услышать о темах, которые не связаны с Вестминстером и Брюсселем", - заявил руководитель Sky News Джон Райли.

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